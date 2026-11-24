Один удар ногой по чужому автомобилю обернулся для женщины штрафом в 216 250 тенге. Инцидент произошёл на парковке возле магазина в Шахтинске Карагандинской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Что произошло

Как установил суд, в августе 2026 года женщина, находясь на парковке возле магазина «Элит», пнула ногой крышку багажника Honda CR-V, повредив автомобиль.

Что именно побудило её ударить чужую машину, в суде не уточнили. Размер причинённого владельцу материального ущерба также не раскрывается.

Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Что решил суд

За умышленное повреждение чужого имущества по части 1 статьи 147-1 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.

При выборе наказания суд учёл раскаяние женщины, признав его смягчающим обстоятельством. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В итоге женщину оштрафовали на 216 250 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.