Женщину в Шахтинске наказали за повреждение чужого авто
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Один удар ногой по чужому автомобилю обернулся для женщины штрафом в 216 250 тенге. Инцидент произошёл на парковке возле магазина в Шахтинске Карагандинской области, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Что произошло
Как установил суд, в августе 2026 года женщина, находясь на парковке возле магазина «Элит», пнула ногой крышку багажника Honda CR-V, повредив автомобиль.
Что именно побудило её ударить чужую машину, в суде не уточнили. Размер причинённого владельцу материального ущерба также не раскрывается.
Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Что решил суд
За умышленное повреждение чужого имущества по части 1 статьи 147-1 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.
При выборе наказания суд учёл раскаяние женщины, признав его смягчающим обстоятельством. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
В итоге женщину оштрафовали на 216 250 тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
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