Вертолёт "Казавиаспас" МЧС РК экстренно эвакуировал жительницу Каратобинского района ЗКО, 1975 г.р., находившуюся в тяжёлом состоянии в районной больнице, передаёт BAQ.KZ.

Пациентку доставили по линии санавиации в многопрофильную больницу областного центра для оказания медицинской помощи профильными специалистами.

Слаженная работа экипажа и медбригады позволила значительно сократить время транспортировки и повысить шансы на благоприятный исход лечения.