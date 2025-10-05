Женщину в тяжёлом состоянии эвакуировали с помощью санавиации
Вертолёт МЧС совершил экстренную эвакуацию пациента.
Сегодня, 16:12
114Фото: Скриншот видео
Вертолёт "Казавиаспас" МЧС РК экстренно эвакуировал жительницу Каратобинского района ЗКО, 1975 г.р., находившуюся в тяжёлом состоянии в районной больнице, передаёт BAQ.KZ.
Пациентку доставили по линии санавиации в многопрофильную больницу областного центра для оказания медицинской помощи профильными специалистами.
Слаженная работа экипажа и медбригады позволила значительно сократить время транспортировки и повысить шансы на благоприятный исход лечения.
