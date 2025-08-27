Женщину, выбросившуюся с детьми из окна в Павлодаре, выписали из больницы
В Павлодаре выписана из больницы женщина, которая в конце июля выбросила из окна своих детей и сама прыгнула, передает BAQ.KZ.
По информации управления здравоохранения, пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
Ей были проведены операции по остеосинтезу обеих пяточных костей и плечевых костей.
Женщина выписана 26 августа и переведена в специализированное учреждение для дальнейшего наблюдения.
Напомним, трагедия произошла 30 июля в одной из многоэтажек Павлодара. Женщина выбросила из окна своих детей — полутора и семи лет — а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырёк подъезда. Их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Через несколько дней младший ребёнок скончался, несмотря на усилия врачей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и доведении до самоубийства. По данным следствия, женщина ранее состояла на учёте в специализированном медицинском учреждении. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
