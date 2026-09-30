Женщину задержали по подозрению в убийстве мужа в Шымкенте

В Шымкенте полиция расследует смерть мужчины, получившего ножевое ранение во время семейно-бытового конфликта, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города в ответ на запрос редакции, конфликт между мужчиной и женщиной произошёл 24 сентября.

«По предварительным данным, 24 сентября между мужчиной и женщиной произошел семейно-бытовой конфликт, в результате которого мужчина получил ножевое ранение», – сообщили в полиции.

Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту смерти мужчины проводится досудебное расследование.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре бывших сотрудника полиции задержаны в рамках уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей после гибели 30-летней женщины в Астане.