Женщину задержали по подозрению в убийстве мужа в Шымкенте
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В Шымкенте полиция расследует смерть мужчины, получившего ножевое ранение во время семейно-бытового конфликта, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции города в ответ на запрос редакции, конфликт между мужчиной и женщиной произошёл 24 сентября.
«По предварительным данным, 24 сентября между мужчиной и женщиной произошел семейно-бытовой конфликт, в результате которого мужчина получил ножевое ранение», – сообщили в полиции.
Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту смерти мужчины проводится досудебное расследование.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее четыре бывших сотрудника полиции задержаны в рамках уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей после гибели 30-летней женщины в Астане.
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