В Акжарском районе Северо-Казахстанской области произошёл несчастный случай на элеваторе. Женщина 1991 года рождения упала в зернохранилище высотой около 30 метров, после чего её накрыл поток зерна, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Специалисты приступили к поиску пострадавшей, однако женщину обнаружили уже без признаков жизни.

В департаменте полиции СКО подтвердили происшествие и сообщили о начале расследования.