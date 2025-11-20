Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО
Трагедия произошла в Акжарском районе.
Сегодня, 05:27
40Фото: nytimes.com
В Акжарском районе Северо-Казахстанской области произошёл несчастный случай на элеваторе. Женщина 1991 года рождения упала в зернохранилище высотой около 30 метров, после чего её накрыл поток зерна, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.
Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Специалисты приступили к поиску пострадавшей, однако женщину обнаружили уже без признаков жизни.
В департаменте полиции СКО подтвердили происшествие и сообщили о начале расследования.
"По факту нарушения правил охраны труда полицией возбуждено уголовное дело, ведется следствие", – сообщили в ведомстве.
