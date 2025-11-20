  • 20 Ноября, 05:46

Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО

Трагедия произошла в Акжарском районе.

Сегодня, 05:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
nytimes.com Сегодня, 05:27
Сегодня, 05:27
40
Фото: nytimes.com

В Акжарском районе Северо-Казахстанской области произошёл несчастный случай на элеваторе. Женщина 1991 года рождения упала в зернохранилище высотой около 30 метров, после чего её накрыл поток зерна, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Специалисты приступили к поиску пострадавшей, однако женщину обнаружили уже без признаков жизни.

В департаменте полиции СКО подтвердили происшествие и сообщили о начале расследования.

"По факту нарушения правил охраны труда полицией возбуждено уголовное дело, ведется следствие", – сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх