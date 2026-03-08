МЧС Казахстана гордится своими сотрудницами, которые ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, ответственность и смелость. Их труд – это пример настоящей преданности делу, дисциплины и силы характера. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Майор гражданской защиты Жакупова Роза Тасболатовна, главный специалист группы профессиональной служебной и физической подготовки управления кадровой и воспитательной работы ДЧС области Абай, работает в органах гражданской защиты с 2016 года. За годы службы Роза Тасболатовна проявила себя как трудолюбивый, дисциплинированный и внимательный специалист. Коллеги отмечают ее высокий профессионализм и способность качественно выполнять поставленные задачи, а также уважение и доверие, которым она пользуется в коллективе.

Младший сержант гражданской защиты Молдабергенова Мейрамгуль Жаналыккызы, радиотелефонист ДЧС Актюбинской области и член команды «Batyr Team», начала трудовую деятельность в 2019 году архивариусом. С 2021 года она несет службу в пожарной части №5 города Актобе. Мейрамгуль отличается смелостью, ответственностью и инициативностью. Помимо работы по тушению пожаров и спасению людей, она активно участвует в спортивных, культурных и творческих мероприятиях. Будучи мамой прекрасной дочери, Мейрамгуль успешно совмещает профессиональные обязанности и семейные заботы, демонстрируя пример гармоничного сочетания служения Родине и семейных ценностей.

Гуржеева Ольга Александровна, руководитель кинологического отделения Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС, посвятила профессии более 20 лет. За это время она проявила себя как грамотный специалист с большим практическим опытом, участвовала в многочисленных аварийно-спасательных и поисково-спасательных работах, спасла десятки жизней, а также представляла Казахстан на международных соревнованиях по спасательному многоборью, где неоднократно занимала первые места. Благодаря ее лидерским и организаторским качествам коллектив кинологического отделения отличается дисциплиной и слаженностью, а Ольга Александровна активно передает опыт и знания молодым сотрудникам.

Эти женщины являются ярким примером силы характера, профессионализма и преданности выбранному делу. Их служба делает Казахстан безопаснее, а коллективы органов гражданской защиты – надежнее и сплоченнее.