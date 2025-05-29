Выступая на пленарной сессии Астанинского международного форума 2025, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова сделала эмоциональное и в то же время аналитическое заявление о необходимости реформировать глобальную архитектуру международных отношений, подчеркнув, что миропорядок, основанный на правилах, сегодня находится в состоянии глубокого кризиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Международная система, построенная на многосторонности, оказалась парализована. Мы наблюдаем, как абсолютная власть размывает институты и принципы международного права. Миропорядок, основанный на правилах, уже невозможно вернуть в прежнем виде. Нам нужно искать опору в региональных альянсах", – заявила она.

Силяновска-Давкова напомнила, что надежды на реформу после пандемии и геополитических кризисов не оправдались, а ООН и ее структуры нуждаются в глубинной трансформации.

"Совет Безопасности должен пройти через демократизацию и реформы, чтобы стать подотчетным. Генеральная Ассамблея – занять свое истинное место как ведущий представительный орган. А спустя 80 лет после создания ООН мы готовы, чтобы Генеральным секретарем стала женщина. В мире, где доминируют сильные мужчины с оружием, нам нужны сильные женщины с мудростью", - сказала она.

Президент подчеркнула, что ни одно государство не может реформировать систему в одиночку, и призвала к формированию коалиций малых и моральных государств, которые способны возродить эффективный мультилатерализм.

Она также акцентировала внимание на важности регионального сотрудничества как фундамента глобальной стабильности:

"Я всегда подчеркиваю необходимость регионального взаимодействия. Когда мы встречаемся с лидерами Юго-Восточной Европы, мы говорим о едином курсе и о том, как поддерживать друг друга в интеграционных процессах", – подчекнула глава Северной Македонии.

Отдельно Силяновска-Давкова затронула тему устойчивого развития, международных реформ и культурной дипломатии.

"Мы должны создавать оригинальные и кросс-региональные сети, применять инструменты многосторонности, поддерживать инициативы малых стран, использовать культурную дипломатию. Мы не во всём преуспеем, но важно, чтобы мы шли вперёд, несмотря на периоды неопределенности", - считает президент.

В завершение она подчеркнула, что даже если идеальный порядок недостижим, "мир, основанный на верховенстве закона, всегда будет лучшей альтернативой хаосу и стагнации".

Президент Северной Македонии выразила благодарность Казахстану за проведение форума и предоставление площадки для обсуждения судьбоносных для всего мира вопросов.