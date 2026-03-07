В последние годы всё больше женщин выбирают профессии, которые раньше считались преимущественно мужскими. Среди таких сфер – информационные технологии, программирование и разработка искусственного интеллекта. История программиста и преподавателя Жанерке Баймукановой показывает, как меняется отношение к женщинам в IT и какие возможности открываются перед ними сегодня. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Фото: из личного архива Жанерке Баймукановой

Жанерке Баймуканова родилась в 1991 году в Алматы. После окончания физико-математической школы №173 она поступила в Международный университет информационных технологий (МУИТ). По её словам, она стала частью первого выпуска этого вуза.

«Мы были первым набором студентов. Когда университет только открывался, у него даже не было собственного здания – мы учились на третьем этаже другого учебного заведения. Сейчас, конечно, у университета уже есть современный кампус», – рассказала она.

Фото: из личного архива Жанерке Баймукановой

В 2013 году Баймуканова окончила университет и решила продолжить обучение за рубежом. Она стала обладательницей международной стипендии «Болашак» и отправилась в Великобританию.

Сначала будущий программист изучала язык, а затем поступила в магистратуру в городе Бат.

«Сначала у меня были языковые курсы, затем магистратура в Англии, в городе Бат – University of Bath. После завершения обучения я вернулась в Казахстан и начала преподавать программирование в МУИТ. Там я работала с 2016 по 2019 год», – отметила она.

Позже Жанерке решила продолжить научную карьеру и поступила в докторантуру Назарбаев Университета. Сейчас она завершает обучение и занимается научными исследованиями в области анализа данных.

Тема её диссертации связана с анализом отзывов студентов о качестве образования и университетской жизни с помощью технологий машинного обучения.

«Мы собираем данные – текстовые отзывы и аудиозаписи студентов. Затем с помощью методов машинного обучения анализируем эмоции, тональность и намерения. Например, можно определить, почему студент недоволен или, наоборот, удовлетворён. Мы также сравниваем текст и голос – совпадает ли написанное с тем, как человек говорит», – объяснила Баймуканова.

Помимо этого, она участвовала и в других научных проектах. Один из них был связан с анализом медицинских данных во время пандемии COVID-19. Исследователи использовали алгоритмы машинного обучения для классификации рентгеновских снимков и выявления признаков пневмонии.

Также Баймуканова работала над проектами в области Brain Computer Interaction – взаимодействия мозга и компьютера. В рамках исследования с помощью специальных электродов собирались данные, позволяющие анализировать эмоциональное состояние человека.

Фото: из личного архива Жанерке Баймукановой

Помимо научной работы, у программиста есть и собственные проекты, связанные с искусственным интеллектом. Один из них появился во время декретного отпуска.

«У меня двое сыновей, и я хотела заинтересовать их казахскими сказками. Поэтому начала создавать короткие истории с помощью искусственного интеллекта. Я генерирую изображения, видео и аудио. Например, делала историю про Кобланды батыра. В роли батыра выступает мой муж – его изображение используется в анимации, а голос тоже сгенерирован на основе его аудиосообщений. А роль мальчика играет мой сын», – поделилась она.

По словам Баймукановой, часть проекта реализована с помощью различных AI-инструментов, однако некоторые элементы она разработала самостоятельно.

«Часть работы делаю через собственный код. Например, код, который преобразует голосовые сообщения в новые аудиофрагменты для истории. То есть это не просто приложение – это программный код, который я написала сама», – пояснила программист.

Сегодня она совмещает работу сразу в нескольких образовательных проектах. В Назарбаев Университете Баймуканова является ассистентом преподавателя и помогает вести курсы программирования на Python. Также она работает в Astana IT University и участвует в программе Tech Orda, созданной для подготовки специалистов в сфере IT.

По её словам, в программе обучаются люди разных возрастов – от молодых студентов до тех, кто решил кардинально сменить профессию.

«Есть и молодые студенты, и люди старше 50 лет, которые хотят поменять свою специальность и прийти в IT. Это очень интересный опыт, потому что люди приходят с разным жизненным опытом, но с большим желанием учиться», – отметила она.

По мнению Баймукановой, сегодня всё больше женщин приходят в сферу технологий, и гендерные стереотипы постепенно уходят в прошлое.

«Когда я только начинала учиться, девушек в IT было заметно меньше. Сейчас ситуация меняется – всё больше женщин выбирают программирование, искусственный интеллект и анализ данных. Это сложная, но очень интересная сфера, где можно постоянно учиться и создавать новые технологии», – считает она.

История Жанерке Баймукановой показывает, что сегодня женщины всё активнее приходят в сферу технологий и успешно реализуют себя в IT. Совмещая научные исследования, преподавание и собственные проекты, она разрабатывает решения в области искусственного интеллекта – от анализа медицинских данных до образовательных и творческих цифровых проектов. Такие примеры демонстрируют, что границы между «мужскими» и «женскими» профессиями постепенно исчезают.