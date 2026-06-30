Женщины в Казахстане стали зарабатывать почти на треть меньше мужчин
За пять лет разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами увеличился. Самая сложная ситуация наблюдается в нефтяных регионах и высокооплачиваемых отраслях экономики.
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Женщины в Казахстане продолжают зарабатывать значительно меньше мужчин, причем за последние пять лет этот разрыв только увеличился. По итогам 2025 года средняя заработная плата женщин составила 372,8 тысячи тенге, тогда как мужчины в среднем получали 519 тысяч тенге. Таким образом, доходы женщин оказались на 28,2% ниже, чем у мужчин, передает BAQ.kz со ссылкой на finprom.kz.
Если в 2020 году женщины получали около 75% мужской зарплаты, то сегодня этот показатель снизился до 71,8%, что стало самым высоким гендерным разрывом за последние годы.
Где разница самая большая
Практически во всех сферах экономики мужчины получают больше женщин. Единственным исключением остается образование.
Самый большой разрыв зафиксирован:
- финансовая и страховая деятельность – женщины получают лишь 69,3% от зарплаты мужчин;
- операции с недвижимостью – 72,6%;
- компьютерное программирование – 66,5%;
- воздушный пассажирский транспорт – 59%;
- издательская деятельность – всего 58,3%.
При этом именно эти отрасли относятся к числу наиболее высокооплачиваемых.
В строительстве и административно-вспомогательной деятельности разрыв оказался минимальным – 97–96%, то есть зарплаты мужчин и женщин здесь практически сравнялись.
Почему в образовании женщины получают больше
Единственной отраслью, где женщины в среднем зарабатывают больше мужчин, остается образование.
Так, в детских садах зарплата женщин превышает мужскую почти на 42%, в начальной школе – на 20%, а в общеобразовательных школах – примерно на 11%.
Однако аналитики обращают внимание, что речь идет о профессиях с относительно невысокой оплатой труда.
Например, средняя зарплата в сфере образования составляет 322,7 тысячи тенге, что значительно ниже средней зарплаты по экономике (444 тысячи тенге).
При этом в вузах ситуация меняется: мужчины-преподаватели получают уже примерно на 15% больше женщин.
Самые большие различия – в регионах нефтяников
Сильнее всего разрыв проявляется в регионах с преобладанием нефтегазовой промышленности.
Антирейтинг возглавили:
- Мангистауская область – женщины получают лишь 47,5% мужской зарплаты;
- Атырауская область – 57,9%.
Эксперты связывают это с тем, что именно здесь сосредоточены высокооплачиваемые отрасли, где традиционно работает больше мужчин.
Наиболее близкой к равенству остается ситуация:
- Жетысуской области – 92,5%;
- Северо-Казахстанской – 85,5%;
- Жамбылской – 85,1%.
В Алматы, Астане и Шымкенте соотношение находится в пределах 75–82%.
Почему сохраняется такой разрыв
Одной из главных причин аналитики называют структуру занятости.
Мужчины значительно чаще работают в высокооплачиваемых секторах – промышленности, добыче полезных ископаемых, транспорте и строительстве.
Например:
- в промышленности и логистике три из четырех работников – мужчины;
- в строительстве женщины составляют всего 14% работников.
Однако гендерный перекос сохраняется и там, где тяжелый физический труд практически отсутствует.
Так, в государственном управлении женщины составляют лишь 36,3% работников, а в сфере административного обслуживания – 24,8%.
При этом даже женщины-руководители и государственные служащие получают примерно на 30% меньше мужчин, занимающих аналогичные должности.
Женщин больше там, где зарплаты ниже
Наибольшая концентрация женщин наблюдается именно в социальных сферах.
В 2025 году женщины составляли:
- 75,7% работников образования;
- 77,8% работников здравоохранения.
Именно эти отрасли традиционно относятся к числу менее оплачиваемых по сравнению со средней зарплатой по экономике.
По мнению аналитиков, именно сочетание отраслевой структуры занятости, меньшего представительства женщин на руководящих должностях и высокой концентрации в бюджетной сфере остается одной из главных причин сохраняющегося гендерного разрыва в оплате труда.
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