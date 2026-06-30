Женщины в Казахстане стали зарабатывать почти на треть меньше мужчин

Женщины в Казахстане продолжают зарабатывать значительно меньше мужчин, причем за последние пять лет этот разрыв только увеличился. По итогам 2025 года средняя заработная плата женщин составила 372,8 тысячи тенге, тогда как мужчины в среднем получали 519 тысяч тенге. Таким образом, доходы женщин оказались на 28,2% ниже, чем у мужчин, передает BAQ.kz со ссылкой на finprom.kz.

Если в 2020 году женщины получали около 75% мужской зарплаты, то сегодня этот показатель снизился до 71,8%, что стало самым высоким гендерным разрывом за последние годы.

Где разница самая большая

Практически во всех сферах экономики мужчины получают больше женщин. Единственным исключением остается образование.

Самый большой разрыв зафиксирован:

финансовая и страховая деятельность – женщины получают лишь 69,3% от зарплаты мужчин;

– женщины получают лишь от зарплаты мужчин; операции с недвижимостью – 72,6% ;

– ; компьютерное программирование – 66,5% ;

– ; воздушный пассажирский транспорт – 59% ;

– ; издательская деятельность – всего 58,3%.

При этом именно эти отрасли относятся к числу наиболее высокооплачиваемых.

В строительстве и административно-вспомогательной деятельности разрыв оказался минимальным – 97–96%, то есть зарплаты мужчин и женщин здесь практически сравнялись.

Почему в образовании женщины получают больше

Единственной отраслью, где женщины в среднем зарабатывают больше мужчин, остается образование.

Так, в детских садах зарплата женщин превышает мужскую почти на 42%, в начальной школе – на 20%, а в общеобразовательных школах – примерно на 11%.

Однако аналитики обращают внимание, что речь идет о профессиях с относительно невысокой оплатой труда.

Например, средняя зарплата в сфере образования составляет 322,7 тысячи тенге, что значительно ниже средней зарплаты по экономике (444 тысячи тенге).

При этом в вузах ситуация меняется: мужчины-преподаватели получают уже примерно на 15% больше женщин.

Самые большие различия – в регионах нефтяников

Сильнее всего разрыв проявляется в регионах с преобладанием нефтегазовой промышленности.

Антирейтинг возглавили:

Мангистауская область – женщины получают лишь 47,5% мужской зарплаты;

– женщины получают лишь мужской зарплаты; Атырауская область – 57,9%.

Эксперты связывают это с тем, что именно здесь сосредоточены высокооплачиваемые отрасли, где традиционно работает больше мужчин.

Наиболее близкой к равенству остается ситуация:

Жетысуской области – 92,5% ;

; Северо-Казахстанской – 85,5% ;

; Жамбылской – 85,1%.

В Алматы, Астане и Шымкенте соотношение находится в пределах 75–82%.

Почему сохраняется такой разрыв

Одной из главных причин аналитики называют структуру занятости.

Мужчины значительно чаще работают в высокооплачиваемых секторах – промышленности, добыче полезных ископаемых, транспорте и строительстве.

Например:

в промышленности и логистике три из четырех работников – мужчины ;

; в строительстве женщины составляют всего 14% работников.

Однако гендерный перекос сохраняется и там, где тяжелый физический труд практически отсутствует.

Так, в государственном управлении женщины составляют лишь 36,3% работников, а в сфере административного обслуживания – 24,8%.

При этом даже женщины-руководители и государственные служащие получают примерно на 30% меньше мужчин, занимающих аналогичные должности.

Женщин больше там, где зарплаты ниже

Наибольшая концентрация женщин наблюдается именно в социальных сферах.

В 2025 году женщины составляли:

75,7% работников образования;

работников образования; 77,8% работников здравоохранения.

Именно эти отрасли традиционно относятся к числу менее оплачиваемых по сравнению со средней зарплатой по экономике.

По мнению аналитиков, именно сочетание отраслевой структуры занятости, меньшего представительства женщин на руководящих должностях и высокой концентрации в бюджетной сфере остается одной из главных причин сохраняющегося гендерного разрыва в оплате труда.