В 2020 году число женщин, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляло 1,6 млн человек. По итогам 2025 года этот показатель вырос до 2,7 млн человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на министерство туризма и спорта.

На летних Паралимпийских играх 2020 года Зарина Байбатина завоевала серебряную медаль. В 2022 году на летних Сурдлимпийских играх 2021 года, прошедших в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия), Анна Краморова и Дина Адамбаева стали бронзовыми призёрами по сурдо дзюдо, а Айжомол Абдикатова завоевала бронзовую медаль по сурдо таеквондо.

Софья Берульцева - бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Бибисара Асаубаева - трёхкратная чемпионка мира по шахматам (2021, 2022, 2025 годы), а также бронзовый призёр XIX летних Азиатских игр 2023 года.

По итогам 2024 года казахстанские спортсменки добились высоких результатов на международной арене. На Олимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Азии и Европы, а также на других престижных международных соревнованиях они достойно представили страну, завоевав в общей сложности 425 медалей (135 золотых, 143 серебряные и 147 бронзовых). Среди них - бронзовые призёры Олимпийских игр Назым Кызайбай и Александра Ле, а также Жибек Кулымбетова, ставшая чемпионкой мира по джиу-джитсу.

На летних Паралимпийских играх 2024 года Акмарал Науатбек завоевала золотую медаль в пара дзюдо. Бронзовыми призёрами в этом виде спорта стали Зарина Райфова и Даяна Федосова.

По итогам 2025 года казахстанские спортсменки также успешно выступили на международной арене, завоевав на чемпионатах и кубках мира, Азии и Европы, а также на других международных соревнованиях 309 медалей (99 золотых, 101 серебряную и 109 бронзовых).

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания) Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова стали чемпионками мира, Назым Кызайбай завоевала серебряную медаль, а Виктория Графеева и Елдана Талипова - бронзовые.

Абиба Абужакынова на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) завоевала историческую серебряную медаль. Это лучший результат в истории женского дзюдо Казахстана.

На чемпионате мира по фристайл-могулу Анастасия Городко стала бронзовым призёром.

На чемпионате мира среди юниоров по художественной гимнастике в Болгарии Акмарал Ерекешева впервые в истории Казахстана завоевала золотую медаль.

В 2025 году на летних Сурдлимпийских играх в Токио (Япония) Амина Файзулина завоевала золотую медаль по сурдо дзюдо, Анна Краморова стала бронзовым призёром в этом виде спорта. Фаина Мейрманова выиграла золото в сурдо лёгкой атлетике. Айым Жетписбаева стала бронзовым призёром по сурдо дзюдо, а Айжомол Абдикатова и Аида Макатова завоевали бронзовые медали по сурдо таеквондо.

А в 2026 году сенсацию на юниорском ЧМ совершила конькобежка Кристина Шумекова, завоевав пять золотых и одну серебряную медали.