На казахстанских промышленных объектах около 76 тысяч женщин заняты во вредных и опасных условиях труда. Такой масштаб говорит о том, что женский труд на заводах и комбинатах далеко не исключение, а реальность, с которой сталкиваются тысячи трудящихся ежедневно. В каких отраслях экономики женщины наиболее представлены и в каких условиях они работают в материале корреспондента BAQ.KZ.

Равная оплата за труд

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, больше всего женщин занято во вредных условиях труда в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения — 59%, в обрабатывающей промышленности — 15%, а также в горнометаллургической отрасли — 8%.

При этом трудовое законодательство Республики Казахстан закрепляет принцип равной оплаты за равный труд. Это означает, что при одинаковой квалификации, условиях труда и должности заработная плата женщин и мужчин не отличается. Формирование официальных статистических данных по уровню средней заработной платы осуществляет Бюро национальной статистики АСПИР РК.

Травматизм на предприятиях

На предприятиях страны продолжают фиксироваться случаи производственного травматизма среди женщин. В Министерстве сообщили, что так, в 2023 году пострадали 249 женщин (из них 9 — со смертельным исходом), в 2024 году — 250 женщин (6 погибших). По итогам первого полугодия 2025 года зарегистрирован 121 случай, в том числе 2 смертельных.

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (подпункт 7 пункта 2 статьи 182), работодатели обязаны не допускать подъема и перемещения вручную женщинами тяжестей сверх установленных норм. Дополнительно, приказом Министра здравоохранения и социального развития № 944 от 8 декабря 2015 года утвержден перечень работ, на которых запрещается использование женского труда, а также предельные нормы нагрузок.

Работники, чья занятость связана с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам аттестации производственных объектов получают дополнительные гарантии - сокращенную продолжительность рабочего времени, повышенную оплату труда, дополнительный отпуск.

Для улучшения ситуации в сфере охраны труда Министерство совместно с работодателями ведет комплексную работу. Одним из приоритетов является развитие общественного контроля - на предприятиях страны уже функционируют более 18 530 производственных советов по охране труда.

Что планируют предпринять для повышения безопасности

В целях снижения производственного травматизма предлагается внести поправки в Трудовой кодекс, которые закрепят обязательное создание таких советов на средних и крупных предприятиях. Кроме того, планируется наделить технических инспекторов отдельным правовым статусом и полномочиями. Это - ввод отдельной штатной должности, прямое подчинение совету директоров или наблюдательному совету, а также право выдавать обязательные для исполнения предписания.

К международной концепции "Vision Zero – Нулевой травматизм" уже присоединились более 610 предприятий.

За первые шесть месяцев текущего года аттестацию прошли 1405 производственных объектов, а в рамках Концепции безопасного труда Республики Казахстан на 2024–2030 годы готовятся ключевые поправки в законодательство.

Министерство планирует перейти от аттестации объектов к системе оценки профессиональных рисков.

Будут установлены требования к организациям, которые проводят такую оценку, а также введена их госэкспертиза при несчастных случаях. Обучение и проверка знаний по безопасности и охране труда (БиОТ) разделяются, для этого внедряется цифровая платформа. Запускается цифровой мониторинг условий труда с профилем для каждого предприятия. Новый формат проверок позволит выявлять риски через информационные системы, без предварительного уведомления и проверочных листов.

Эти меры должны снизить риски на рабочих местах, повысить эффективность инспекции и приблизить Казахстан к международным стандартам, считают в Министерстве.

Равные возможности

Депутат Ирина Смирнова отмечает, что многие годы в Казахстане существовал список профессий и организаций, где женщинам было запрещено работать. И порой это приводило к казусным ситуациям.

"Приведу пример: одна девушка очень хотела работать на большегрузных машинах, таких как БелАЗ. Это огромные карьерные самосвалы, используемые при добыче полезных ископаемых. Она окончила ПТШ, где освоила управление такими машинами, получила все необходимые навыки, но устроиться на работу не смогла, так как профессия была запрещена для женщин. Тогда она договорилась с мужчиной, чтобы он формально числился сотрудником, а на самом деле работала именно она. Девушка стремилась доказать, что женщина может выполнять ту же работу, что и мужчина. Я полностью с ней согласна и считаю, что никаких запретов быть не должно. Каждый человек должен сам выбирать, чем заниматься. Поэтому список ограниченных профессий был значительно сокращен, и сегодня женщинам разрешено работать практически во всех сферах", - говорит депутат.

Она также отмечает, что женщины иногда вынуждены выбирать тяжелый труд, осознавая все риски, поскольку он лучше оплачивается.

"Если говорить о запрете для женщин поднимать тяжести и выполнять определенные виды работ, возникает вопрос: кто реально думает об этом, когда женщина вынуждена всё равно делать тяжелую работу, если у нее нет другой возможности трудоустроиться? Здесь есть противоречие - с одной стороны - ограничения и нормы, с другой - реальная жизнь, где женщины всё равно сталкиваются с тяжёлым трудом. Конечно, хотелось бы, чтобы каждая женщина работала в комфортных условиях. Но не все этого хотят или считают нужным. Многие сознательно выбирают более сложный труд с рисками и вызовами, но вместе с этим - и с более высокой оплатой", - считает депутат.

Мажилисвумен подчеркивает, что в стране действует закон о гендерном равенстве, который закрепил равные права мужчин и женщин.