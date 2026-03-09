В последние годы участие женщин в политике и государственном управлении Казахстана постепенно увеличивается. Несмотря на сохраняющийся гендерный дисбаланс, женщины всё активнее занимают руководящие должности, работают в парламенте и участвуют в принятии важных государственных решений. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Представительство женщин в парламенте

Сегодня женщины представлены в обеих палатах Парламента Республики Казахстан — Сенате и Мажилисе. Однако их доля пока остаётся значительно ниже мужской.

По данным международных организаций, в 2024 году женщины занимали около 19,3% мест в национальном парламенте Казахстана. Этот показатель немного вырос по сравнению с предыдущими годами, однако всё ещё ниже среднемирового уровня, который составляет около 25–26%.

В Мажилисе женщины составляют примерно 18–19% депутатского корпуса, тогда как в Сенате их около 20%. Таким образом, несмотря на постепенный рост участия женщин в политике, они по-прежнему остаются меньшинством в законодательной власти.

Женщины в системе государственного управления

Более заметную роль женщины играют в государственной службе. По данным профильных ведомств, 55,8% государственных служащих Казахстана составляют женщины, при этом около 39% занимают руководящие должности.

Эксперты отмечают, что за последние годы в стране были предприняты шаги по расширению участия женщин в политической жизни. В частности, в избирательное законодательство была введена квота для женщин и молодёжи в партийных списках на парламентских выборах.

Женщины на руководящих постах

История независимого Казахстана знает примеры женщин, занимавших высокие государственные должности. Одной из самых известных является Гульшара Абдыкаликова — государственный деятель с большим опытом работы в системе государственного управления.

В разные годы она занимала ряд ключевых постов, включая должности заместителя Премьер-министра Казахстана, Государственного секретаря Республики Казахстан, а также министра труда и социальной защиты населения. В 2020 году Абдыкаликова была назначена акимом Кызылординской области, став первой женщиной-руководителем региона в истории страны.

Её карьера часто приводится в качестве примера успешного продвижения женщин на высшие государственные должности и участия в принятии стратегически важных решений на национальном уровне.

Женщины также занимают посты министров, заместителей министров, руководителей государственных агентств и дипломатических миссий. Однако эксперты отмечают, что на уровне регионального управления и ключевых экономических ведомств их представительство остаётся ограниченным.

Тенденции и перспективы

Международные исследования показывают, что участие женщин в политике напрямую связано с развитием демократических институтов и повышением эффективности государственного управления.

В Казахстане процесс расширения политического участия женщин продолжается. Государственные программы, образовательные инициативы и реформы в избирательной системе направлены на создание более равных возможностей для участия женщин в политике и управлении страной.

Таким образом, несмотря на сохраняющийся гендерный дисбаланс, роль женщин во власти постепенно усиливается. Их участие в законодательной и исполнительной ветвях власти становится важным фактором развития современного казахстанского общества.