Женская сборная Казахстана неудачно выступила в индивидуальной гонке на Олимпиаде
Победу одержала представительница Франции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
11 февраля в рамках олимпийского биатлонного турнира прошла женская индивидуальная гонка. Казахстанские спортсменки не смогли показать высокий результат и завершили дистанцию в конце итогового протокола, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Айша Ракишева и Милана Генева допустили по девять промахов на огневых рубежах, что привело к девяти штрафным минутам для каждой. В результате казахстанки не сумели побороться даже за попадание в топ-60. Ракишева заняла 86-е место, а Генева финишировала 89-й среди 90 участниц гонки.
Победу одержала представительница Франции Жулия Симон, преодолевшая дистанцию за 41:15.6 (0+1+0+0). Серебряную медаль также выиграла француженка Лу Жанмонно (0+1+1+0), уступившая 53,1 секунды. Бронза досталась болгарской биатлонистке Лоре Христовой, которая прошла гонку без промахов (0+0+0+0) и проиграла победительнице 1 минуту 4,5 секунды.
Итоги гонки:
1. Жулия Симон (Франция) — 41:15.6 (0+1+0+0)
2. Лу Жанмонно (Франция) — +53.1 (0+1+1+0)
3. Лора Христова (Болгария) — +1:04.5 (0+0+0+0)
…
86. Айша Ракишева (Казахстан) — +12:37.2 (3+3+1+2)
89. Милана Генева (Казахстан) — +13:06.8 (1+2+3+3)
Следующие старты олимпийского турнира пройдут в ближайшие дни. Казахстанской сборной предстоит попытаться реабилитироваться в других дисциплинах.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Мурат Нуртлеу назначен спецкоординатором по работе с инвесторами
- Юрист заявил о возможном 12-летнем сроке для Нурлана Сабурова в Казахстане
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Актобе – Орск