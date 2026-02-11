11 февраля в рамках олимпийского биатлонного турнира прошла женская индивидуальная гонка. Казахстанские спортсменки не смогли показать высокий результат и завершили дистанцию в конце итогового протокола, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Айша Ракишева и Милана Генева допустили по девять промахов на огневых рубежах, что привело к девяти штрафным минутам для каждой. В результате казахстанки не сумели побороться даже за попадание в топ-60. Ракишева заняла 86-е место, а Генева финишировала 89-й среди 90 участниц гонки.

Победу одержала представительница Франции Жулия Симон, преодолевшая дистанцию за 41:15.6 (0+1+0+0). Серебряную медаль также выиграла француженка Лу Жанмонно (0+1+1+0), уступившая 53,1 секунды. Бронза досталась болгарской биатлонистке Лоре Христовой, которая прошла гонку без промахов (0+0+0+0) и проиграла победительнице 1 минуту 4,5 секунды.

Итоги гонки:

1. Жулия Симон (Франция) — 41:15.6 (0+1+0+0)

2. Лу Жанмонно (Франция) — +53.1 (0+1+1+0)

3. Лора Христова (Болгария) — +1:04.5 (0+0+0+0)

…

86. Айша Ракишева (Казахстан) — +12:37.2 (3+3+1+2)

89. Милана Генева (Казахстан) — +13:06.8 (1+2+3+3)

Следующие старты олимпийского турнира пройдут в ближайшие дни. Казахстанской сборной предстоит попытаться реабилитироваться в других дисциплинах.