Женская сборная Казахстана осталась вне топ-60 на чемпионате Европы по биатлону
Соревновательная программа чемпионата Европы продолжится спринтерскими гонками 30 января.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В норвежском Шушене продолжается чемпионат Европы по биатлону. После мужской индивидуальной гонки на старт вышли женщины, включая представительниц сборной Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
Казахстанские биатлонистки не смогли попасть в топ-60. Лучший результат показала Арина Крюкова, занявшая 64-е место. Кристина Титиевская и Мария Подляева финишировали за пределами топ-90, уступив победительнице более 10 и 15 минут соответственно.
Победу в индивидуальной гонке одержала украинка Анастасия Меркушина, завоевав первую медаль для своей сборной на взрослом уровне в текущем сезоне.
Топ-3 гонки:
Анастасия Меркушина (Украина) — 45:33.9
Самуэла Комола (Италия) — +3.0
Вольдия Галмас-Полен (Франция) — +4.8
Результаты казахстанок:
64. Арина Крюкова — +6:49.9
92. Кристина Титиевская — +10:58.8
98. Мария Подляева — +15:29.3
Самое читаемое
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- После гибели сразу нескольких солдат в Казахстане уволены командиры — Минобороны
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области