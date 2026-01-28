  • 28 Января, 23:29

Женская сборная Казахстана осталась вне топ-60 на чемпионате Европы по биатлону

Соревновательная программа чемпионата Европы продолжится спринтерскими гонками 30 января.

Сегодня, 22:35
Фото: СБК

В норвежском Шушене продолжается чемпионат Европы по биатлону. После мужской индивидуальной гонки на старт вышли женщины, включая представительниц сборной Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Казахстанские биатлонистки не смогли попасть в топ-60. Лучший результат показала Арина Крюкова, занявшая 64-е место. Кристина Титиевская и Мария Подляева финишировали за пределами топ-90, уступив победительнице более 10 и 15 минут соответственно.

Победу в индивидуальной гонке одержала украинка Анастасия Меркушина, завоевав первую медаль для своей сборной на взрослом уровне в текущем сезоне.

Топ-3 гонки:

Анастасия Меркушина (Украина) — 45:33.9
Самуэла Комола (Италия) — +3.0
Вольдия Галмас-Полен (Франция) — +4.8

Результаты казахстанок:

64. Арина Крюкова — +6:49.9
92. Кристина Титиевская — +10:58.8
98. Мария Подляева — +15:29.3

