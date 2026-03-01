  • Главная
  • Женская сборная Казахстана по борьбе заняла первое место на турнире Muhamet Malo

В соревнованиях по женской борьбе приняли участие 107 спортсменок из 22 стран.

Сегодня 2026, 12:16
АВТОР
Фото: Pixabay.com

Сборная Казахстана по женской борьбе стала лучшей в командном зачете международного рейтингового турнира в Тиране (Албания), передает BAQ.KZ.

1 место - Казахстан
2 место - Индия
3 место - США

В третий день соревнований наши девушки завоевали несколько медалей. В весовой категории до 72 кг Жамила Бакбергенова стала чемпионкой турнира. Нилуфар Раймова (57 кг) завоевала бронзу, а в категории до 76 кг Гульмарал Еркебаева заняла третье место.

