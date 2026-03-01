Сборная Казахстана по женской борьбе стала лучшей в командном зачете международного рейтингового турнира в Тиране (Албания), передает BAQ.KZ.

1 место - Казахстан

2 место - Индия

3 место - США

В третий день соревнований наши девушки завоевали несколько медалей. В весовой категории до 72 кг Жамила Бакбергенова стала чемпионкой турнира. Нилуфар Раймова (57 кг) завоевала бронзу, а в категории до 76 кг Гульмарал Еркебаева заняла третье место.