  • Женская сборная Казахстана по хоккею стала бронзовым призёром чемпионата мира

Сегодня 2026, 20:21
Министерство туризма и спорта РК
69
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой заняла третье место на чемпионате мира среди команд первого дивизиона группы B, который прошёл в испанской Пучсерде, передает BAQ.KZ.

По информации дирекция развития спорта МТС, на турнире казахстанские хоккеистки провели пять матчей. В стартовой игре команда уступила сборной Латвии по буллитам — 2:3, затем проиграла Нидерландам со счётом 0:3. После этого сборная Казахстана одержала две важные победы: над Испанией — 3:2 и Южной Кореей — 4:3. В заключительном матче команда уступила Великобритании — 1:3.

По итогам соревнований первое место заняла сборная Нидерландов, второе — Великобритания. Казахстанская команда замкнула тройку призёров, завоевав бронзовые медали. Южная Корея стала четвёртой, Латвия — пятой, Испания — шестой. 
 

