Сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала первую медаль на чемпионате мира, который проходит в Египте, передает BAQ.KZ.

Третье место на пьедестале заняла женская команда в составе Александры Ле, Арины Малиновской и Елизаветы Безруковой. Спортсменки показали лучший результат в стрельбе на 50 метров из трёх положений.

Золотую медаль завоевала сборная Китая, серебро досталось Швейцарии.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе продлится до 18 ноября.