Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала бронзу в Египте
Казахстанские стрелки впервые поднялись на пьедестал чемпионата мира.
Сегодня, 00:50
41Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала первую медаль на чемпионате мира, который проходит в Египте, передает BAQ.KZ.
Третье место на пьедестале заняла женская команда в составе Александры Ле, Арины Малиновской и Елизаветы Безруковой. Спортсменки показали лучший результат в стрельбе на 50 метров из трёх положений.
Золотую медаль завоевала сборная Китая, серебро досталось Швейцарии.
Чемпионат мира по пулевой стрельбе продлится до 18 ноября.
