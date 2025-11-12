  • 12 Ноября, 00:58

Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала бронзу в Египте

Казахстанские стрелки впервые поднялись на пьедестал чемпионата мира.

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала первую медаль на чемпионате мира, который проходит в Египте, передает BAQ.KZ.

Третье место на пьедестале заняла женская команда в составе Александры Ле, Арины Малиновской и Елизаветы Безруковой. Спортсменки показали лучший результат в стрельбе на 50 метров из трёх положений.

Золотую медаль завоевала сборная Китая, серебро досталось Швейцарии.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе продлится до 18 ноября.

