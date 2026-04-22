Женская сборная Казахстана стартовала с победы на Играх в Китае
Женская сборная успешно стартовала на турнире в Китае.
Женская сборная Казахстана по водному поло одержала победу над Таиландом на VI Азиатских пляжных играх, передает BAQ.kz.
Соревнования проходят в Санья, где казахстанские спортсменки начали турнир с уверенной победы.
Матч прошел в формате пляжного водного поло, который отличается от классического варианта игры. Встреча завершилась со счетом 2:2 по сетам, а в решающей серии пенальти сборная Казахстана оказалась сильнее — 2:0.
В составе команды выступают Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова и Аида Алпыcбай.
Следующий матч казахстанская сборная проведет 23 апреля против команды Гонконга.
Турнир проходит по круговой системе, где каждая команда сыграет по три матча. По итогам этих встреч определятся призеры соревнований.
Отметим, что в этот же день состоится торжественная церемония открытия Игр. Флагоносцами сборной Казахстана станут Мурат Шакенов и Диана Ержанова.
