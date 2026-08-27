«Женский вагон» впервые запустят на международном маршруте из Казахстана

С 1 октября 2026 года АО «Пассажирские перевозки» впервые запускает услугу «Женский вагон» в составе международного поезда №1/2 сообщением «Алматы – Ташкент». Этот поезд обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном, связывая крупнейшие города двух стран.

«Международный маршрут Алматы – Ташкент имеет важное значение для развития пассажирского сообщения между Казахстаном и Узбекистаном. С учетом его востребованности и роста пассажиропотока принято решение о запуске на данном направлении «Женского вагона». Данная услуга также пользуется высоким спросом на внутренних железнодорожных маршрутах. С момента запуска услугой «Женский вагон» воспользовались более 946 тыс. пассажиров», – отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

Расписание поезда

Сейчас поезд курсирует ежедневно: отправление со станции Алматы – в 19:05, прибытие в Ташкент – в 12:53 по местному времени.Время в пути в этом направлении составляет около 17 часов 48 минут.

В обратном направлении поезд отправляется из Ташкента в 14:41 и прибывает в Алматы в 08:51. В пути пассажиры проведут около 18 часов 10 минут.

Где ещё доступна услуга

С запуском нового вагона число маршрутов с услугой «Женский вагон» вырастет до 14. Помимо направления Алматы – Ташкент, вагон уже доступен на поездах: «Алматы – Мангистау» (№77/78 и №351/352), «Павлодар – Туркестан» (№45/46), «Мангистау – Семей» (№37/38), «Атырау – Астана» (№47/48), «Актобе – Алматы» (№33/34 и №23/24), «Астана – Алматы» (№3/4), «Астана – Шымкент» (№71/72), «Астана – Семей» (№353/354), «Алматы – Шымкент» (№25/26), «Уральск – Мангистау» (№613/614) и «Нурлы жол – Орал» (№81/82).

Как купить билет

Билеты в «Женский вагон» продаются исключительно женщинам, обслуживают пассажирок только проводницы. Проезд разрешён также мальчикам до семи лет включительно в сопровождении взрослых.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах – достаточно сообщить кассиру о выборе «Женского вагона», а также онлайн на сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета важно обратить внимание на обозначение «ЖН» – оно указывает на принадлежность места к женскому вагону.

Продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, что позволяет заранее спланировать поездку.

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