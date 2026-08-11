Женскую ипотеку «Ұмай» запустят через две недели – Отбасы банк

Женскую ипотечную программу «Ұмай» планируют запустить через две недели. Об этом на брифинге после заседания Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.

Во время брифинга журналисты уточнили, на каком этапе находится подготовка программы и когда казахстанки смогут подать заявки.

Ибрагимова сообщила, что программа находится в работе. На уточняющий вопрос о конкретной дате ее запуска глава Отбасы банка ответила:

«Женская ипотека "Ұмай" сейчас в работе. Мы планируем запустить ее до конца августа. Это не государственная программа, это программа Отбасы банка», – сообщила Ляззат Ибрагимова.

На уточняющий вопрос журналистов о более конкретных сроках запуска она добавила:

«Через две недели запустится ипотека», – сказала глава Отбасы банка.

«Ұмай» является женской ипотечной программой Отбасы банка. При этом, как подчеркнула глава банка на брифинге, речь не идет о государственной жилищной программе.