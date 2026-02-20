Женскую косметику начнут маркировать в Казахстане
Новые товары прошли пилотные испытания.
Система цифровой маркировки в Казахстане продолжает расширяться. В этом году к уже действующим товарным группам добавятся БАДы, газовые баллоны, древесина, ювелирные изделия и ряд других категорий, передает BAQ.KZ.
По словам генерального директора ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева, главная цель - вывести из тени наиболее проблемные рынки и обеспечить прослеживаемость товаров.
Особое внимание уделяется биологически активным добавкам.
«БАДы фактически наравне с лекарственными средствами, особенно после пандемии - все питаются БАДами. Но мы не понимаем, что творится на рынке: сколько их в стране, кто завозит, кто произвёл и что содержится. А порой содержатся очень вредные или неразрешённые на нашей территории вещества. Потом случаются осложнения, и приходится бороться с последствиями. Поэтому принято решение - с сентября планово запускать обязательную маркировку БАДов», — сообщила Бикеш Курмангалиева.
Отдельный проект касается бытовых газовых баллонов. Система будет учитывать как сам баллон как оборотную тару, так и газ внутри него, чтобы можно было определить, где именно произведена заправка.
«Нужно отмаркировать сами баллоны, потому что это оборотная тара, они заправляются многократно. И отдельно маркировать газ, чтобы идентифицировать, кто в каком баллоне заправился и где заправился. Это вопрос ответственности. А ответственность, как правило, повышает качество соблюдения требований техники безопасности», — пояснила она.
Также в пилотном режиме находятся проекты по маркировке бытовой химии, косметики и медицинских изделий. В случае с медицинской продукцией планируется обеспечить сквозную прослеживаемость - от закупки за бюджетные средства до назначения конкретному пациенту через интеграцию с информационными системами здравоохранения.
По словам главы центра, расширение системы маркировки должно обеспечить прозрачность рынка, равные условия конкуренции и дополнительную защиту потребителей.
