Жертвами пожара в супермаркете в Ираке стали 50 человек
В Багдаде объявлен трехдневный траур.
Сегодня, 14:03
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Сегодня, 14:03Сегодня, 14:03
86Фото: aa.com.tr
Губернатор иракского города Эль-Кут Мухаммед Джемиль Мейяхи сообщил о гибели 50 человек в результате пожара в торговом центре "Hypermarket", передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
В интервью государственному информационному агентству INA губернатор заявил, что трагедия унесла жизни 50 человек.
Мейяхи отметил, что в отношении владельца торгового центра будет подан судебный иск, а причины возгорания станут известны в течение 48 часов.
Также губернатор объявил в городе трехдневный траур.
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