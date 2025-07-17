Губернатор иракского города Эль-Кут Мухаммед Джемиль Мейяхи сообщил о гибели 50 человек в результате пожара в торговом центре "Hypermarket", передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

В интервью государственному информационному агентству INA губернатор заявил, что трагедия унесла жизни 50 человек.

Мейяхи отметил, что в отношении владельца торгового центра будет подан судебный иск, а причины возгорания станут известны в течение 48 часов.

Также губернатор объявил в городе трехдневный траур.