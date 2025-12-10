В южной провинции Китая Гуандун произошла трагедия: в результате пожара в жилом доме погибли 12 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Возгорание произошло в ночное время и развивалось стремительно.

По имеющейся информации, пожар вспыхнул в четырёхэтажном железобетонном здании в городе Шаньтоу. Часть помещений в нём была переоборудована под жильё. Очаг возгорания находился в магазине на первом этаже, где продавались бытовая техника и электрические устройства. Огонь быстро распространился на верхние этажи, что и привело к гибели людей.

Местные СМИ уточняют, что здание имело смешанное назначение. На первом этаже располагались торговые и складские помещения, тогда как верхние этажи использовались для проживания. Коммерческая и жилая зоны были тесно переплетены, что значительно осложнило эвакуацию и борьбу с огнём.

Причины пожара пока не установлены. На месте продолжается расследование, специалисты выясняют, что именно стало источником возгорания и были ли соблюдены требования пожарной безопасности.

Трагедия произошла на фоне повышенного общественного внимания к вопросам противопожарной безопасности после масштабного пожара в округе Тай По. Тогда, 26 ноября, огонь вспыхнул днём в жилом комплексе и стремительно распространился по внешним фасадам зданий из-за загоревшихся бамбуковых строительных лесов, защитных сетей и изоляционных материалов.

Пожар в Тай По охватил семь из восьми жилых корпусов комплекса, в котором, по оценкам, проживало около 4600 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь спустя два дня. В результате трагедии погибли 160 человек, что стало одной из самых тяжёлых катастроф подобного рода за последние годы.

После этих событий власти Китая инициировали общенациональную кампанию по выявлению и устранению рисков в многоэтажных зданиях. Комиссия по охране труда при Государственном совете поручила местным органам власти провести масштабные проверки объектов коммерческого и жилого назначения с целью предотвращения подобных трагедий в будущем.