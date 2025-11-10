Жертвами расстрела в США стали трое человек
Стрелок покончил с собой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Сан-Антонио штата Техас произошла трагедия: вооружённое нападение на рабочем месте унесло жизни трёх человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Инцидент произошёл в компании по продаже ландшафтных материалов, где нападавший открыл огонь по коллегам.
По информации полиции Сан-Антонио, пострадавшие сотрудники попытались спастись, выбежав из здания, однако трое из них погибли на месте. Спустя несколько часов на месте происшествия были обнаружены останки стрелка. Им оказался 21-летний Хосе Эрнандес Гало, который покончил с собой.
Власти отметили, что нападение не носило случайного характера, однако мотивы преступления пока остаются неизвестными. Расследование продолжается, эксперты работают над выяснением всех обстоятельств трагедии, чтобы понять причины случившегося и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- Казахстан – Россия: мнение эксперта о предстоящем визите Президента Токаева в Российскую Федерацию
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности