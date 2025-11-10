  • 10 Ноября, 19:35

Жертвами расстрела в США стали трое человек

Стрелок покончил с собой.

Сегодня, 18:12
Anadolu Ajansi Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
Фото: Anadolu Ajansi

В городе Сан-Антонио штата Техас произошла трагедия: вооружённое нападение на рабочем месте унесло жизни трёх человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Инцидент произошёл в компании по продаже ландшафтных материалов, где нападавший открыл огонь по коллегам.

По информации полиции Сан-Антонио, пострадавшие сотрудники попытались спастись, выбежав из здания, однако трое из них погибли на месте. Спустя несколько часов на месте происшествия были обнаружены останки стрелка. Им оказался 21-летний Хосе Эрнандес Гало, который покончил с собой.

Власти отметили, что нападение не носило случайного характера, однако мотивы преступления пока остаются неизвестными. Расследование продолжается, эксперты работают над выяснением всех обстоятельств трагедии, чтобы понять причины случившегося и предотвратить подобные инциденты в будущем.

