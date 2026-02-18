В области Жетысу жертве мошенников вернули деньги благодаря работе антифрод-системы, передает BAQ.KZ.

Как рассказали в прокуратуре области, мера инициирована в ходе досудебного расследования по ст.190 ч.3 Уголовного кодекса РК.

– Регистрация инцидента в системе «Антифрод-центр» позволила в режиме реального времени идентифицировать банковские счета, на которые поступили денежные средства, и своевременно наложить на них ограничения. Ключевым фактором успеха стала мгновенная блокировка цепочки счетов, по которым мошенники пытались рассредоточить похищенные активы, – сообщили в прокуратуре.

Всего за прошлый год в рамках программы «Антифрод-центр» прокуратурой области Жетысу заморожены подозрительные транзакции на сумму более 11 млн тенге.