Жертве мошенников вернули деньги благодаря антифрод-системе
В области Жетысу жертве мошенников вернули деньги благодаря работе антифрод-системы, передает BAQ.KZ.
Как рассказали в прокуратуре области, мера инициирована в ходе досудебного расследования по ст.190 ч.3 Уголовного кодекса РК.
– Регистрация инцидента в системе «Антифрод-центр» позволила в режиме реального времени идентифицировать банковские счета, на которые поступили денежные средства, и своевременно наложить на них ограничения. Ключевым фактором успеха стала мгновенная блокировка цепочки счетов, по которым мошенники пытались рассредоточить похищенные активы, – сообщили в прокуратуре.
Всего за прошлый год в рамках программы «Антифрод-центр» прокуратурой области Жетысу заморожены подозрительные транзакции на сумму более 11 млн тенге.
– На сегодняшний день 5,3 млн тенге уже возвращены законным владельцам, работа по остальным активам продолжается, – подчеркнули в надзорном органе.
