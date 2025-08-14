В Актобе суд №2 рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя "Н", обвиняемого в хулиганстве (ч. 1 ст. 293 УК РК), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установил суд, в декабре 2024 года подсудимый находился на открытой площадке и увидел прохожего "Ж", который с включённым фонариком что-то искал на земле в тёмном месте. Без всякой причины "Н" ударил его кулаком по лицу, а затем, когда потерпевший упал, продолжил наносить удары. Пострадавший получил лёгкий вред здоровью.

На суде "Н" полностью признал вину и пояснил, что решил, будто потерпевший ищет или прячет наркотики. Сам пострадавший, как выяснилось, искал на земле ключи от своей квартиры. Их там спрятали его приятели, решившие над ним подшутить.

Подсудимый извинился перед пострадавшим и попросил о более мягком наказании.

Суд признал смягчающими обстоятельствами явку с повинной, полное признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда "Н" назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Однако по совокупности преступлений, с учётом приговора от 12 марта 2025 года, итоговый срок составил 4 года лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.