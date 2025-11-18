Поддержка президентом США законопроекта о введении "очень жестких" санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, стала одним из наиболее обсуждаемых внешнеполитических событий недели. Документ предполагает введение пошлин до 500%, а также возможное расширение списка ограничений за счет включения Ирана. По замыслу его авторов, мера должна повысить давление на Москву и создать дополнительные стимулы для государств-партнеров пересматривать экономическую политику.

В Казахстане эти заявления вызвали вопрос: может ли страна попасть под действие этих санкций и насколько серьезными окажутся возможные последствия? Свою оценку журналисту BAQ.KZ дал политолог Газиз Абишев. По его словам, обсуждаемая инициатива США вряд ли будет реализована в максимально жестком виде, но влияние на региональную экономику так или иначе будет заметным.

По словам политолога, США теоретически способны значительно расширить санкционный пакет, однако это сопряжено с глобальными рисками.

"Американцы могли бы наложить тотальные суперсанкции на все страны, которые торгуют с Россией, чтобы сплющить максимально эту торговлю, но это может привести к мировой торговой войне, потому что все-таки торгующие - это, значит, направляющие товары, тут в первую очередь, наверное, на ум приходит Китай. Таким образом, Вашингтон вынужден учитывать не только собственные цели, но и потенциал ответных мер со стороны крупных держав, прежде всего Пекина.", — отметил он.

Эксперт Газиз Абишев отмечает, что Казахстан находится в непростом положении между двумя ключевыми экономическими партнерами. К слову, c США страну связывают крупные инвестиционные проекты.

"Нужно сказать, что в Казахстане работают крупные американские корпорации, Exxon и Chevron, которые разрабатывают наши нефтяные месторождения и сейчас претендуют на продление контрактов по Тенгизу, Карачаганаку и Кашагану. Плюс мы заключили соглашения с американской стороной по вольфраму, редкоземельным металлам и по другим направлениям. Плюс мы заказываем у них поезда и самолеты. Поэтому полное прекращение торговли с США для Казахстана оказалось бы крайне тяжелым сценарием", — отмечает Газиз Абишев.

Тем не менее страна остается глубоко интегрированной в торгово-экономическое пространство России. Хотя Казахстан активно развивает альтернативные направления торговли, зависимость от соседней страны остается значимой и многослойной.

"Мы там чуть ли не наполовину зависимы по продуктам питания, от 8 до 12 процентов нашего энергопотребления - это перетоки электричества из России. Наш Павлодарский нефтеперерабатывающий завод работает на сибирской нефти", — рассказывает политолог.

Резкое прекращение экономического взаимодействия с Россией, по его мнению, стало бы "неподъемным временем" для экономики страны - прежде всего из-за инфраструктурной связки и структуры импорта.

В то же время, эксперт подчеркивает, что ужесточение санкций может косвенно подтолкнуть Казахстан к усилению сотрудничества с Россией и Китаем.