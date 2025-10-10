Национальный банк установил базовую ставку на уровне 18% годовых. Решение связано с сохранением высокого инфляционного давления и направлено на удержание ценовой стабильности. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики Национального Банка и ориентир для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.

Она служит основным ориентиром для всей экономики: от нее зависят ставки по кредитам и депозитам в банках, через нее регулируется уровень инфляции и спроса, она помогает удерживать ценовую стабильность и курс национальной валюты.

Если Нацбанк повышает базовую ставку - кредиты становятся дороже, депозиты выгоднее, а инфляция должна замедляться. Если снижает - кредиты дешевеют, стимулируется рост экономики, но есть риск ускорения инфляции.

"Жесткий шаг" Нацбанка

Экономист Арман Бейсембаев отмечает, что для него стало неожиданностью решение Нацбанка.

"Никто не ожидал, что Нацбанк пойдет на такой жесткий шаг. Умеренный рост - да, этого ждали многие, я тоже ожидал. Особенно после сентябрьских данных по инфляции было почти очевидно, что ставку поднимут. Но вопрос был в темпах. Большинство предполагало рост на 1 процентный пункт, максимум. А резкое повышение сразу на 1,5% оказалось неожиданным. Даже реакция курса тенге это показала - он резко укрепился, потому что рынок тоже не ждал такого шага", - сказал экономист.

Комментируя решения финрегулятора, он отмечает, что у Нацбанка возможно есть серьезные негативные ожидания, которые могут реализоваться.

"Нынешнее заседание прошло сразу после заседания правительства по макроэкономической стабильности под председательством президента. Там как раз говорили о необходимости перехода от количественных показателей роста к качественным, о реальном повышении благосостояния. Возможно, Нацбанку дали карт-бланш на жесткую борьбу с инфляцией. Может быть, Сулейменову удалось убедить президента и госаппарат, что при высокой инфляции любые усилия по развитию обесцениваются", - говорит экономист.

Инфляция растет. По итогам сентября она составила 12,9%. Эксперт считает, что в октябре, скорее всего, выйдет на 13,5%, ноябрь — около 14–14,2%, декабрь — 14,5–15%.

"Это очень высокие показатели, гораздо выше ожиданий и экспертов, и самого Нацбанка, и правительства. Даже самые пессимистичные прогнозы говорили о 10–12%, но не о 15%. Это серьезная проблема", - считает экономист.

Влияние налоговой реформы

С 1 января 2026 года в стране начинает действовать новый Налоговый кодекс. В совокупности с решением Нацбанка о повышении базовой ставки это формирует особые ожидания в экономике. На вопрос о том, какими они могут быть, эксперт дал следующий комментарий:

"Оценить полностью эффект сложно, потому что это институциональные изменения, которые затрагивают всю экономику. Можно спрогнозировать локальные последствия для отдельных отраслей или компаний, но общую картину мы увидим не раньше весны. Уже в первом квартале 2025 года станет понятно: сколько предприятий закрылось, сколько ИП прекратило деятельность, как изменилась безработица, сколько компаний ушло в тень или переехало. К марту-апрелю мы получим первые более надежные данные и сможем сделать выводы. Уже сейчас ясно, что часть бизнеса не выдержит новых условий. Кто-то закроется, кто-то перейдет в тень, кто-то будет вынужден сменить режим работы. Уже поступают сигналы, что крупные компании требуют от своих подрядчиков из МСБ перехода на общеустановленный режим, иначе они прекращают сотрудничество. Для многих малых и средних предприятий это серьезный вызов, ведь они завязаны на контрактах с крупным бизнесом", - говорит Арман Бейсембаев.

По его мнению, эта неопределенность сама по себе провоцирует рост цен. Повышение ставки НДС предприниматели начали закладывать в стоимость товаров и услуг еще в этом году. Именно поэтому нынешняя инфляция частично отражает не только фактические процессы, но и негативные ожидания.

"Когда налоговая реформа официально вступит в силу, резкого скачка цен, скорее всего, уже не будет — часть роста "отыграна" заранее. Но всё равно следующий год не станет легче текущего. Новые правила изменят структуру экономики, и адаптация для бизнеса будет болезненной", - сказал экономист.

Снижение инфляции в будущем

Экономист Расул Рысмамбетов также отмечает, что для него стало неожиданностью решение финрегулятора.

"Для меня, конечно, это неожиданность. Почему? Я думал, что они будут менять ставку не сейчас. Ожидал, что 16,5% останется, а бороться с инфляцией будут другими методами. Думаю, к этому они все равно придут. Но то, что банк пошел именно по пути чисто монетарных методов - это, конечно, интересно. Таким образом, Нацбанк показывает, что готов идти на жесткие меры ради сохранения макроэкономической стабильности", - сказал эксперт.

По его мнению, эффект решения Нацбанка в течении месяца-двух снизит инфляцию.

"Если инфляция начнет замедляться, тогда ставку снова снизят. А сейчас это повышение стоимости денег: кредиты станут дороже, депозиты — выгоднее. Это самые простые вещи", - говорит экономист.

Эксперт считает, что основными причинами текущего роста инфляции являются масштабные государственные проекты - строительство дорог, ремонт ТЭЦ и другие инфраструктурные работы.

Эти процессы требуют значительных объемов стройматериалов, большая часть которых завозится из-за рубежа. Дополнительным фактором остаётся высокая зависимость продовольственного рынка от импорта: по ряду позиций более половины товаров поступает из других стран.

Комментируя вероятность дальнейшего повышения базовой ставки, эксперт отметил, что такая возможность существует. По его словам, Нацбанк уже дал понять, что готов идти на ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция не начнет замедляться. В то же время эксперт выразил уверенность, что в ближайшие месяцы инфляция все же будет постепенно снижаться.