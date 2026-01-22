Жестокое нападение на мужчину в Атырау зафиксировали камеры наблюдения
В социальных сетях распространяется видео с жестоким избиением мужчины в Атырау. По словам очевидцев, инцидент произошёл в ночное время в одном из баров города, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как на мужчину одновременно нападают двое посетителей заведения. В конфликт пытается вмешаться ещё один человек, однако он также получает удар. После этого потасовка продолжается уже на улице, где пострадавшего вновь подвергают избиению.
Редакция Baq.kz направила официальный запрос в Департамент полиции города Атырау. В ведомстве сообщили, что 18 января на канал 102 поступило сообщение о противоправных действиях, совершённых неизвестными лицами в одном из заведений города. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 32 и 33 лет.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство". Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
