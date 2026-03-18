Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор по делу о серии тяжких преступлений, включая убийство, передает BAQ.kz.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимого, а также двух несовершеннолетних соучастников.

По данным суда, основной обвиняемый совершил ряд тяжких преступлений против потерпевшей, включая нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение личной информации, а также преступления против личности.

Кроме того, он незаконно проник в жилище родственников потерпевшей и угрожал им убийством.

В дальнейшем, как установил суд, обвиняемый вовлек двух несовершеннолетних в преступную деятельность.

«Они совершили убийство брата потерпевшей, а затем похитили её ребенка», — сообщили в суде.

Суд признал вину всех подсудимых полностью доказанной.

Основному обвиняемому назначено 25 лет лишения свободы с пожизненным запретом на работу с несовершеннолетними.

Несовершеннолетние соучастники приговорены к 9 годам лишения свободы каждый.

Также удовлетворены гражданские иски о возмещении морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.