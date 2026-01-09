В Талдыкоргане огласили приговор по резонансному делу об убийстве 32-летней Айзат Джумановой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Уголовное дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетысу. Подсудимый Айбар Жанболат был предан суду по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Убийство").

Как установил суд, 22 июня 2025 года около 00:00 часов Жанболат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел потерпевшую за ворота дома и нанёс ей многочисленные удары по жизненно важным частям тела. От полученных травм Айзат Джуманова впоследствии скончалась в больнице.

Вина подсудимого подтверждена заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами уголовного дела. Судебное разбирательство проведено в пределах предъявленного обвинения.

Санкция части 1 статьи 99 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Суд учёл, что подсудимый ранее не судим и частично признал вину, однако признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В результате суд признал Айбара Жанболата виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также осуждённого обязали выплатить родственникам погибшей моральный ущерб в размере 20 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.