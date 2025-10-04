В сети появилось видео, на котором полицейские грубо выталкивают пожилую женщину из квартиры, передает BAQ.KZ. По словам автора публикации, 77-летняя пенсионерка получила перелом ребра. Действие происходит в Алматинской области. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как двое сотрудников полиции пытаются вытолкнуть женщину в подъезд. В какой-то момент один из них резко толкает её, и пенсионерка ударяется грудью о перила. На видео слышны её крики от боли.

По утверждению автора поста, врачи районной больницы отказались принять пострадавшую, ограничившись уколом обезболивающего. Родственники позже доставили женщину в городской травмпункт, где медики диагностировали перелом ребра. В подтверждение автор выложил снимок медицинской справки.

Инцидент, судя по подписи к ролику, произошёл во время выселения. Видео вызвало широкий общественный резонанс и волну возмущения в соцсетях. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что на видео запечатлён конфликт, произошедший при исполнении решения суда о выселении.

Женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошёл конфликт. При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. Назначено служебное расследование, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на личном контроле руководства, — сообщили в ДП региона.

Полиция подчеркнула, что сотрудники обязаны действовать строго в рамках закона и с уважением к гражданам.