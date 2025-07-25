"Жетысугаз" уличили в дискриминации потребителей по цене на газ
Компанию оштрафовали за несправедливые цены.
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
67Фото: unsplash
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по области Жетісу завершил проверку деятельности АО "Корпорация Жетысугаз". В ходе надзора были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, корпорация устанавливала разные цены на реализацию сжиженного нефтяного газа в баллонах в зависимости от категорий потребителей. Такая ценовая дифференциация нарушает принципы равного доступа и добросовестной конкуренции.
По итогам проверки департамент направил компании официальное уведомление. Нарушения устранены: теперь газ реализуется по единой цене для всех потребителей.
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