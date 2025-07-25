Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по области Жетісу завершил проверку деятельности АО "Корпорация Жетысугаз". В ходе надзора были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, корпорация устанавливала разные цены на реализацию сжиженного нефтяного газа в баллонах в зависимости от категорий потребителей. Такая ценовая дифференциация нарушает принципы равного доступа и добросовестной конкуренции.

По итогам проверки департамент направил компании официальное уведомление. Нарушения устранены: теперь газ реализуется по единой цене для всех потребителей.