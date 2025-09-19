В Жезказгане рассмотрено необычное административное дело, в котором алкоголь стал причиной весьма нелепого, но дорогостоящего инцидента, передает BAQ.KZ.

Как установил Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, 30 августа 2025 года, около 5:23 утра, гражданин "Т", будучи в состоянии алкогольного опьянения, перепутал здание прокуратуры Улытауской области с частным домом своего друга.

Не найдя ключей от "дома", мужчина попытался силой открыть ворота. Когда это не удалось — начал ломать их, повредив вместе с металлическим листом рядом. Пьяное вторжение обернулось ущербом на сумму 259 484 тенге 40 тиын, как сообщил в суде представитель прокуратуры. Часть этой суммы нарушитель уже возместил, а остальную пообещал покрыть в ближайшее время.

В судебном заседании гражданин "Т" признал вину, раскаялся и объяснил, что не осознавал, где находится, из-за среднего уровня алкогольного опьянения, зафиксированного медицинским освидетельствованием.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 147-1 КоАП РК (умышленное повреждение чужого имущества) и назначил ему 5 суток административного ареста.