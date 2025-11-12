Кассационный суд оставил в силе решение о законности заключения антимонопольного расследования в отношении АО "Авиакомпания "Жезказган-Эйр", передает BAQ.KZ.

Антимонопольное расследование, проведенное Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по области Ұлытау, выявило признаки нарушения законодательства о конкуренции. Согласно выводам ведомства, авиакомпания получила доход от реализации авиакеросина в размере 276,7 млн тенге, из которых 22,9 млн тенге признаны монопольным доходом.

Ранее суд первой инстанции удовлетворил иск компании и отменил заключение Департамента, однако апелляционная инстанция это решение отменила и полностью отказала "Жезказган-Эйр" в удовлетворении требований.

23 октября 2025 года кассационный суд подтвердил выводы апелляции, окончательно признав законность действий антимонопольного органа.

В связи с этим материалы расследования будут вновь направлены в Департамент экономических расследований по области Ұлытау для дальнейшего рассмотрения, так как в действиях должностных лиц компании могут содержаться признаки уголовно наказуемого деяния.