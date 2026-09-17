Жезказган и Сатпаев готовят к зиме: что уже успели отремонтировать
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В Жезказгане и Сатпаеве завершают подготовку энергетических объектов к отопительному сезону. На ТЭЦ ремонтируют котлы и турбоагрегаты, в двух городах обновляют теплосети, а годовой план по ремонту электросетей области уже выполнен, передает BAQ.KZ.
Готовность объектов проверил заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Ернар Хасенов.
Что сделали на Жезказганской ТЭЦ
На Жезказганской ТЭЦ завершили текущий ремонт четырех котлов и капитальный ремонт еще одного.
Текущий ремонт прошли четыре турбоагрегата.
Работы продолжаются еще на двух котлах. Один находится на текущем ремонте, второй на капитальном.
На Тепловой станции № 1 текущий ремонт завершили на двух котлах. Еще два пока остаются в работе. К завершению подходит капитальный ремонт газохода.
В Минэнерго заявили, что оборудование, необходимое для планового запуска отопительного сезона, имеется. На энергообъектах сформированы нормативные запасы топлива, персонал прошел противоаварийные тренировки.
Сколько теплосетей заменили
В Сатпаеве завершили реконструкцию 300 метров теплосети и капитальный ремонт еще 870 метров.
На магистральной теплосети № 1 готово 1,5 километра из запланированных 1,55 километра.
На квартальных сетях отремонтировали 21 километр из 24 запланированных.
В Жезказгане ремонт прошли 10,9 километра теплосетей. Оставшиеся участки планируют закончить до начала отопительного сезона.
После завершения работ сети должны промыть и провести гидравлические испытания.
План по электросетям уже закрыли
По данным Минэнерго, капитальный ремонт электросетевого комплекса области, запланированный на 2026 год, выполнен полностью.
За год отремонтировали 1388 километров линий электропередачи и 15 подстанций.
По итогам проверки энергетикам поручили завершить оставшиеся работы до начала отопительного сезона и проверить готовность объектов к зимним нагрузкам.
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