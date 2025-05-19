1,8 млрд тенге выделено Правительством на реконструкцию хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению населения качественной питьевой водой из резерва Правительства выделено порядка 1,8 млрд тенге для реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Средства направлены на реализацию второй очереди проекта по полной реконструкции существующих очистных сооружений Жезгазгана мощностью 124 тыс. мᶾ/сутки, с установкой мембранного оборудования, которая позволит провести модернизацию хозяйственно-питьевого очистного сооружения.

Вопрос реализации данного проекта является социально значимым для населения города Жезказгана.

Водоснабжение областного центра осуществляется с Кенгирского водохранилища. Хозяйственно-питьевые очистные сооружения города введены в эксплуатацию в 1966 году. Износ оборудования и технологий составляет порядка 90%.

Выделение финансовых средств позволит продолжить оздоровление социально-экологической обстановки и повышение санитарно-гигиенического уровня жизни населения города Жезгазган, которое на сегодняшний день составляет 98,6 тыс. человек.