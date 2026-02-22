Жители Жезказгана недовольны состоянием городских автобусов, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Instagram-паблик @etozhez.

По словам пассажиров, окна в ряде маршрутов настолько загрязнены, что через них практически ничего не видно — определить, к какой остановке подъехал транспорт, бывает невозможно.

Люди отмечают, что проблема выходит за рамки обычного дискомфорта. Речь идет не только об эстетике, но и о санитарном состоянии салонов. "Стекла в налете и разводах, ориентироваться сложно. Можно легко проехать свою остановку. Это уже вопрос элементарного порядка и уважения к пассажирам", — говорят горожане.

Жители просят перевозчиков обратить внимание на регулярную мойку транспорта и соблюдение санитарных норм.