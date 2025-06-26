Правительство Казахстана выделило более 2,8 млрд тенге на завершение реконструкции и модернизации тепловых сетей в городе Жезказган. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

Средства выделены из правительственного резерва в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения в регионах.

Изношенность тепловых сетей Жезказгана, общей протяженностью 388 километров, на сегодня превышает 56%. В отопительный сезон потери тепловых ресурсов доходят до 35-40%, что негативно сказывается на качестве теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Высокий уровень износа также не позволяет подключать к системе новые объекты.

С учетом развития города и строительства нового Западного района, проект реконструкции был пересмотрен и расширен. Диаметр труб увеличили с 800 мм до 1000 мм, а протяженность участков, подлежащих реконструкции, выросла с 11,4 км до 12,3 км.

Дополнительное финансирование позволит завершить все работы до начала отопительного сезона и обеспечить стабильную подачу тепла для более чем 98 тысяч жителей Жезказгана.