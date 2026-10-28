Жибек Куламбаева вышла в полуфинал WTA 250 в Гуанчжоу

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева впервые в карьере вошла в топ-100 мирового рейтинга WTA в парном разряде. Этого достижения она добилась после выхода в полуфинал турнира категории WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В четвертьфинале казахстанка выступила в дуэте с представительницей Нидерландов Изабель Хаверлаг. Их соперницами стали первая сеяная пара — россиянка Мария Козырева и британка Майя Ламсден.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился волевой победой Куламбаевой и Хаверлаг со счетом 3:6, 6:3, 10:8. Уступив в первом сете, теннисистки сумели переломить ход встречи и вырвать победу на чемпионском тай-брейке.

Успешное выступление позволило Куламбаевой подняться на 95-е место в парном рейтинге WTA в режиме live. Это ее лучший результат в карьере.

Теперь казахстанско-нидерландский дуэт продолжит борьбу за выход в финал турнира в Гуанчжоу.