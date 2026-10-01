Жибек Кулумбетова стала бронзовым призёром по джиу-джитсу на Азиатских играх-2026 в Японии

Казахстанка Жибек Кулумбетова стала бронзовым призёром по джиу-джитсу на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Наша спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за третье место Кулумбетова встретилась с Хуивон Чон из Южной Кореи. Поединок завершился со счетом 2:2. По дополнительным показателям победа была присуждена представительнице Казахстана, которая завоевала бронзовую медаль.



Ранее Казахстан также завоевал серебро в джиу-джитсу. Нуржан Батырбеков стал вторым в весовой категории до 69 килограммов.

