Жибек Кулумбетова стала бронзовым призёром по джиу-джитсу на Азиатских играх-2026 в Японии
Еще одна медаль в копилке сборной.
1 Октября 2026, 15:50
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1 Октября 2026, 15:501 Октября 2026, 15:50
199Фото: Сали Сабиров
Казахстанка Жибек Кулумбетова стала бронзовым призёром по джиу-джитсу на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Наша спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за третье место Кулумбетова встретилась с Хуивон Чон из Южной Кореи. Поединок завершился со счетом 2:2. По дополнительным показателям победа была присуждена представительнице Казахстана, которая завоевала бронзовую медаль.
Ранее Казахстан также завоевал серебро в джиу-джитсу. Нуржан Батырбеков стал вторым в весовой категории до 69 килограммов.
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