Жилье, алименты и мошенники: какими проблемами чаще всего обращаются жители Шымкента

Жителей Шымкента чаще всего волнуют вопросы жилья, оформления недвижимости, алиментов, мошенничества и земельных споров. Эти темы стали самыми частыми во время бесплатных консультаций в рамках акции «Народный юрист».

На Арбате города около 40 специалистов отвечали на вопросы горожан. В консультациях участвовали сотрудники городских управлений и акиматов, адвокаты, юридические консультанты, частные судебные исполнители и прокуроры.

По словам прокурора отдела Аль-Фарабийского района Мерей Айжановой, особенно часто жители спрашивают о недвижимости и документах на жилье.

«Шымкентцы обращаются по различным проблемам, но наиболее часто задают вопросы о жилище и оформлении документов на недвижимость, задают вопросы о кибермошенничестве и просто мошенниках, дропперстве, поскольку сейчас это очень актуальные темы и люди нередко сталкиваются с такими фактами. Просят оказать содействие во взыскании алиментов», - рассказала она.

Некоторым посетителям рекомендуют приходить со всеми документами уже в районную прокуратуру, чтобы разбираться по существу.

«В день в прокуратуру района обращается порядка тридцати человек по разным вопросам», - добавила Мерей Айжанова.

Еще одна частая тема связана с заведениями общепита, которые работают в жилых домах.

«Допустим, в доме действует кафе. А дым, копоть и гарь от очагов, на которых готовится пища, попадает в окна соседям, живущим над кафе. Жители вызывают нас, мы проверяем достоверность и, если жалоба подтверждается, то передаем уже в надлежащие органы, которые принимают необходимые меры», - рассказал сотрудник управления по мобилизации, территориальной и гражданской обороне Шымкента Султан Есиркепов.

Горожане также спрашивали о социальных пособиях и порядке их выплат.

Но больше всего вопросов, по данным организаторов, касалось земельных споров между жителями многоэтажек и предпринимателями, которые хотят строить коммерческие объекты рядом с жилыми домами.

Акция «Народный юрист» проходит в Казахстане не первый год. Ее формат позволяет получить бесплатную консультацию сразу у нескольких специалистов без хождения по разным ведомствам.