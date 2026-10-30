Жилье, работа и равные возможности: какая поддержка нужна молодежи?

Помощь в приобретении жилья, обучение востребованным профессиям и возможность реализовать собственные инициативы. Эти вопросы обсудили на экспертной диалоговой площадке «Молодежь в повестке национального развития», которая прошла в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане.

Во встрече, посвященной приоритетам Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», приняли участие депутаты, представители государственных органов и бизнеса, руководители молодежных организаций и студенты.

Аида Батухан/baq.kz

Участники обсудили вопросы образования, трудоустройства молодежи и ее участия в принятии общественных решений.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Казахстана Кайрат Камбаров остановился на задачах, обозначенных в Послании. По его словам, государственные программы необходимо объяснять молодежи понятным языком, прислушиваться к ее предложениям и совместно реализовывать проекты.

«Особое значение имеют развитие потенциала молодежи, ее знаний и профессиональных компетенций, поддержка инициативности и создание условий для активного участия в общественной жизни. Сегодня молодежная политика не должна ограничиваться только мерами социальной поддержки», – сказал Кайрат Камбаров.

Председатель комитета подчеркнул необходимость укрепления связи между образованием и рынком труда. Полученная специальность должна помогать молодым людям находить работу, зарабатывать и профессионально развиваться.

Аида Батухан/baq.kz

В качестве примера он привел программу «Жол тап», реализуемую в Астане. Подобные проекты помогают молодежи осваивать востребованные профессии и приобретать практические навыки, необходимые для выхода на рынок труда.

Молодежь должна не просто осваивать технологии, но и предлагать свои решения

На встрече обсудили, какие требования развитие цифровизации и искусственного интеллекта предъявляет к молодому поколению.

По мнению Кайрата Камбарова, наряду с повышением цифровой грамотности необходимо создавать условия, при которых молодые люди смогут осваивать новые технологии и предлагать собственные идеи.

Аида Батухан/baq.kz

«Молодые люди должны быть не просто пользователями технологий, а специалистами, способными разрабатывать новые идеи и отечественные разработки», – отметил Кайрат Камбаров.

Аида Батухан/baq.kz

Он подчеркнул, что поддержка предпринимательских и творческих инициатив должна помогать молодежи действовать самостоятельно.

«Один из наших главных принципов заключается в том, чтобы не допускать иждивенчества среди молодежи. Нужно дать молодым людям удочку. В этом направлении мы должны работать сообща», – сказал председатель комитета.

Равные возможности и инклюзивная среда

Во время диалога затронули вопросы развития инклюзивной среды и поддержки людей с особыми потребностями.

Депутат Курултая Динара Наумова отметила, что уделяет этим направлениям особое внимание.

Аида Батухан/baq.kz

«Я уделяю особое внимание вопросам молодежи и инклюзивной среды. Поэтому меня порадовало, что эти направления нашли отражение в Послании. Было объявлено о планах строительства реабилитационных центров для детей. Поскольку я сама являюсь социальным предпринимателем и помогаю детям с особыми потребностями, эта тема для меня очень близка», – сказала Динара Наумова.

Аида Батухан/baq.kz

Депутат подчеркнула, что встречи с молодежью должны проходить в формате открытого обсуждения. По ее словам, участникам необходимо давать возможность свободно говорить о волнующих их проблемах и выдвигать предложения.

«Сегодня мы встречаемся с молодежью. Мне бы хотелось, чтобы эта площадка не ограничивалась сухими докладами, а стала местом свободного обмена мнениями. Несколько спикеров остановятся на основных вопросах. Думаю, встреча получится содержательной», – отметила она.

Гражданская ответственность начинается с повседневных поступков

Еще одной темой обсуждения стало участие молодежи в общественных инициативах.

Во время встречи молодые люди смогли пообщаться с представителями старшего поколения в свободной обстановке и задать волнующие их вопросы.