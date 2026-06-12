Жилье в Европе становится все менее доступным

В странах Европейского союза стремительный рост стоимости жилья все сильнее влияет на качество жизни и фактически превращает право на дом в труднодостижимую цель для многих граждан. Об этом говорится в новом докладе Агентства ЕС по фундаментальным правам, опубликованном в Вене.

По данным отчета, за последние девять лет цены на жилье в ЕС увеличились примерно на 53 процента, а аренда выросла почти на 17 процентов. На этом фоне все больше людей сталкиваются с тем, что доходов не хватает даже на базовые жилищные расходы.

В агентстве отмечают, что ситуация особенно тяжело отражается на молодых людях и семьях с низкими доходами. Молодежь все чаще откладывает переезд в собственное жилье или полностью отказывается от этой идеи из-за высокой стоимости аренды и покупки недвижимости.

Разрыв между разными группами населения также усиливается. Среди граждан с низкими доходами собственное жилье имеют менее половины, тогда как в среднем по Евросоюзу этот показатель значительно выше.

Дополнительным сигналом ухудшения ситуации становится рост числа бездомных. По оценкам европейских организаций, в 2025 году без постоянного жилья в странах ЕС находились около 1,3 миллиона человек.

Эксперты подчеркивают, что доступ к жилью относится к базовым правам человека, однако на практике все чаще зависит от уровня дохода и региона проживания. В отчете содержится призыв к властям усилить меры поддержки, расширять доступное жилье и предотвращать выселения.

Специалисты также отмечают, что нестабильная экономическая и геополитическая ситуация в мире дополнительно усиливает давление на рынок жилья и социальную сферу в странах Евросоюза.