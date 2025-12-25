По итогам 11 месяцев 2025 года жилищная сфера Казахстана подошла к завершению года с рекордными показателями по строительству, сделкам и ипотечному кредитованию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

С января по ноябрь в стране было введено в эксплуатацию 16,9 млн квадратных метров жилья, что на 3,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем пришелся на многоквартирные дома — 10,9 млн квадратных метров, еще 5,9 млн квадратных метров составило индивидуальное жилье. В расчете на тысячу человек было сдано 831,9 квадратного метра жилья, что на 2,7 процента превышает прошлогодний уровень. Количество введенных квартир достигло 154,3 тысячи, увеличившись за год на 5,7 процента.

Рост объемов строительства сопровождался расширением механизмов государственной поддержки и развитием ипотечного кредитования. В 2025 году в жилищной сфере произошло значимое институциональное изменение — Отбасы банк получил статус национального института развития и расширил участие в реализации государственной жилищной политики. Банк интегрировался с 16 государственными базами данных, оцифровал процессы учета и распределения жилья для очередников и запустил цифровую платформу orken.otbasybank.kz.

В новом статусе Отбасы банк приступил к распределению арендного и кредитного жилья. Акиматы 20 областей передали фининституту 7 715 квартир. Новоселье уже отметили жители Павлодарской, Акмолинской и Жетысуской областей, в ближайшее время заселение ожидается в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Улытауской, Карагандинской, Абайской и Кызылординской областях.

С начала года в рамках государственных жилищных программ жилье общей стоимостью 63,1 млрд тенге получили 4 954 очередника. Среди них 375 граждан с инвалидностью I и II групп, 632 многодетные семьи, 352 семьи с детьми с ограниченными возможностями и 233 человека из категории детей-сирот.

Активность на рынке жилья подтверждается ростом числа сделок купли-продажи. За январь–ноябрь 2025 года было зарегистрировано 395,4 тысячи сделок, что на 3,3 процента больше, чем годом ранее. Из них 309,9 тысячи пришлись на квартиры в многоквартирных домах, где рост составил 4,1 процента, и 85,3 тысячи — на индивидуальные дома, показатель по которым увеличился на 0,1 процента.

По уровню деловой активности рынок жилья в 2025 году уступает лишь 2021 и 2022 годам, когда спрос был поддержан отложенным эффектом пандемии, использованием пенсионных накоплений и расширением государственных программ. В текущем году высокий интерес населения сохраняется как к государственным программам, так и к продуктам системы жилищно-строительных сбережений. За неполный год в Отбасы банке было открыто 1 млн новых депозитов — максимальное значение за всю историю банка. В системе жилстройсбережений сегодня накапливают средства 3,4 млн человек, а с начала года жилье приобрели 72,8 тысячи клиентов банка, при этом каждый третий заемщик стал владельцем первого в жизни жилья.

Одним из ключевых драйверов сектора остается программа "Наурыз", действующая второй год. За время ее реализации новоселье отметили 15 тысяч человек. Программа ориентирована на накопительный механизм, что позволяет заемщикам получать кредиты по более низким ставкам и постепенно снижать долговую нагрузку. Для ее финансирования Отбасы банк впервые разместил социальные облигации на сумму 386,7 млрд тенге, за что был отмечен Казахстанской фондовой биржей как лидер рынка ESG-облигаций. Международное агентство Sustainable Fitch повысило оценку устойчивого развития банка с 55 до 60 баллов и подтвердило ESG-рейтинг на уровне "3".

В Год рабочих профессий банк запустил направление "Наурыз Жұмыскер", по которому жилье получили более 2,7 тысячи человек. Программа охватывает 1 143 вида деятельности предприятий и 8 230 рабочих профессий и не предусматривает конкурсного отбора. Параллельно совместно с акиматами продолжается реализация молодежных жилищных программ. Новые квартиры уже получили жители Астаны, Алматы, Шымкента, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областей, в работе находятся проекты в Абайской, Актюбинской, Мангистаусской и Костанайской областях. В целом по молодежным программам жильем обеспечены 11,6 тысячи семей.

Коммерческие банки второго уровня также нарастили активность в ипотечном сегменте, в том числе в партнерстве с крупными застройщиками. По итогам года объем ипотечных займов увеличился на 19 процентов и достиг 7,4 трлн тенге, заняв почти 19 процентов в общем объеме кредитования экономики. Около 53 процентов ипотечного портфеля обеспечил Отбасы банк. Качество его кредитного портфеля остается стабильным: доля займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 0,12 процента при среднем уровне по рынку 3,54 процента. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили рейтинги банка с прогнозом "Стабильный".

Совокупность этих показателей отражает устойчивое развитие жилищной отрасли, где рост объемов строительства сочетается с расширением финансовых инструментов и адресной поддержкой населения, формируя основу для дальнейшего развития рынка жилья в Казахстане.