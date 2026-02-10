Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что суть предлагаемых конституционных поправок сводится к защите прав и свобод человека и гражданина. Об этом Глава государства сказал, выступая на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В конечном счете, суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина. И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что по предложению адвокатского сообщества в проекте новой Конституции впервые предусмотрена отдельная статья об адвокатуре.

Кроме того, в документе подтверждён и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования, а также закреплены положения, направленные на защиту традиционных ценностей.

"В проекте новой Конституции также подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования. На защиту традиционных ценностей направлена формулировка о том, что „брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины“", — сказал Токаев.

Отдельное внимание, по его словам, уделено вопросам экологии.

Глава государства также предложил усилить социальные гарантии в сфере жилищных прав.

"Считаю нужным усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: „Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда“. Полагаю, есть смысл добавить, что и „выселение из жилища“ иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым", — заявил Токаев.

"На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов Конституционной комиссии рассмотреть это предложение", — добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что проект нового Основного закона вобрал в себя базовые ценности, направленные на консолидацию общества и устойчивое развитие страны.

"В целом, проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана", — отметил он.

Президент также сообщил, что в проекте Конституции закреплены фундаментальные принципы государственного развития.

"Прописаны такие основополагающие принципы, как Справедливый Казахстан, Закон и Порядок, абсолютный приоритет защиты прав и свобод граждан. В ранг безусловных приоритетов возведены образование, наука, инновации и культура", — сказал Токаев.

По его словам, неизменными остаются базовые основы государственности.

"Незыблемыми остаются такие постулаты, как Независимость, Суверенитет и территориальная целостность страны. Очень важно, что унитарный характер, территориальная целостность и форма правления государства признаны неизменными", — подчеркнул Президент.

Кроме того, в Основном законе усиливаются формулировки, касающиеся национального единства и согласия.

"В содержании Основного закона усиливаются формулировки, касающиеся основ единства и согласия. Вводится понятие созидательного и ответственного патриотизма", — отметил он.

В завершение Президент заявил, что представленный документ является качественно новым и профессионально подготовленным.