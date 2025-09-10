Жилищный бум: в Казахстане за месяц заключили свыше 41 тысячи сделок
Цены растут, спрос не падает.
В августе 2025 года в Казахстане зарегистрировано 41 380 сделок купли-продажи жилья, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. Это на 4,1% больше, чем в июле (39 742 сделки).
Больше всего сделок традиционно пришлось на города Астана (9 457 — 22,9% от общего числа) и Алматы (8 402 — 20,3%). На третьем месте — Карагандинская область (2 923 сделки). Меньше всего операций совершено в области Ұлытау — 283 сделки, или всего 0,7% от республиканского показателя.
Наибольший рост числа сделок зафиксирован в областях Жетісу (+24,4%), Ұлытау (+14,6%) и Западно-Казахстанской (+10,2%). В то же время заметное снижение наблюдается в Кызылординской (-19%), Туркестанской (-8,6%) и Жамбылской (-5,9%) областях.
В сегменте многоквартирных домов количество сделок увеличилось на 5% за месяц и достигло 32 853, или почти 80% всех продаж. Лидерами здесь стали 1-комнатные квартиры — по ним оформлено 12 734 сделки.
Сделки с индивидуальными домами составили 8 527 единиц, рост по сравнению с июлем составил всего 0,7%.
На фоне роста количества сделок продолжает дорожать и жильё:
- цены на новое жильё за год выросли на 11,3%,
- на "вторичку" — на 8,8%,
- арендная плата — на 8,5%.
Сильнее всего в годовом выражении новостройки подорожали в Павлодаре (+25,8%), Алматы и Кызылорде (+15,3%), Шымкенте (+14,8%). На вторичном рынке лидируют Актобе (+20,2%) и Павлодар (+17,8%), а по аренде — Актобе (+43,5%), Кокшетау (+21%) и Жезказган (+20,2%).
По итогам января–августа 2025 года количество сделок на рынке жилья выросло на 3% к аналогичному периоду прошлого года.
