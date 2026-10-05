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Жилищный кризис довёл до выборов: премьер Испании распустил парламент

5 Октября 2026, 22:15
АВТОР
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BILD 5 Октября 2026, 22:15
5 Октября 2026, 22:15
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Фото: BILD

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов 29 ноября. Решение последовало после того, как парламент отклонил два правительственных декрета, направленных на решение жилищного кризиса. На фоне роста арендной платы и нехватки доступного жилья по стране прошли массовые протесты.

В Мадриде участники акций требовали сделать жилье более доступным и усилить защиту арендаторов. Правительство Санчеса не располагает устойчивым парламентским большинством, из-за чего ему становится сложнее проводить законодательные инициативы. Против жилищных мер проголосовали, в частности, Народная партия, Vox и каталонская партия Junts.  

Педро Санчес возглавляет правительство Испании с 2018 года. Нынешний срок его полномочий должен был завершиться в 2027 году, однако теперь парламент будет распущен досрочно.

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