Рост валового внутреннего продукта Казахстана на 6,3% за семь месяцев 2025 года демонстрирует устойчивое развитие экономики страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Tengenomika.kz".

Однако, как отмечают эксперты, важны не только цифры, но и то, насколько этот рост ощущается в повседневной жизни граждан.

По данным аналитика Руслана Султанова, за последние годы Казахстан заметно изменился — стал мобильнее, динамичнее и социально активнее. Внутренний туризм вырос почти на 40% — с 6,6 до 10,5 миллиона человек. Количество зарубежных поездок увеличилось втрое и достигло 1,19 миллиона. Активно развивается транспортная сфера: ежегодный пассажиропоток авиации достиг 14,4 миллиона человек, а спрос на такси вырос на 35%. В 2024 году услугами такси воспользовались 73,3 миллиона пассажиров против 54,3 миллиона шесть лет назад.

Существенно выросло и количество собственников жилья. Если в 2020 году в Казахстане было зарегистрировано около 3,85 миллиона владельцев недвижимости, то в 2024 году — уже 4,98 миллиона. Это означает, что за последние пять лет более миллиона казахстанцев смогли приобрести квартиры и улучшить свои жилищные условия.

Параллельно с экономическим ростом изменяются и повседневные привычки людей. Казахстанцы стали питаться качественнее — увеличилось потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий населения был расширен продовольственный набор: теперь он включает 43 наименования продуктов вместо прежних 20. Этот шаг направлен на повышение продовольственной безопасности и поддержку наиболее нуждающихся семей.

Особые изменения происходят в городской среде. Масштабные проекты по газификации, освещению улиц, благоустройству дворов и ремонту дорог особенно заметны в регионах. Там, где улучшения долгое время откладывались, сегодня создаются новые комфортные условия для жизни.

По словам Руслана Султанова, экономический рост становится ощутимым не только через макроэкономические показатели, но и через конкретные изменения в инфраструктуре, транспорте и уровне потребления. Однако он подчеркивает, что фокус государственной политики должен смещаться от количественных показателей к качественным результатам — к созданию устойчивых условий для работы, образования и доступа к базовым услугам.