Пятиэтажка на правом берегу Астаны покрылась сквозными трещинами
Герои нового выпуска программы "Это вам не Лондон" показывают их внутри своих подъездов.
Сегодня 2026, 15:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:00Сегодня 2026, 15:00
176Фото: BAQ.kz
Сквозные трещины в стенах. Расходящиеся плиты и перегородки. Ржавчина и плесень. Так ли вы представляете жилой дом, построенный в конце 80-х? В новом выпуске информационно-социальной программы "Это вам не Лондон" отправимся в бывшее общежитие по адресу Иманжусипа Кутпанова, 7, расположенное в старой части Астаны. Съемочная группа проекта узнает у жильцов, удалось ли им добиться включения здания в перечень для сноса? И покажет самые страшные части пятиэтажки изнутри, "без купюр". Только на BAQ.kz.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн