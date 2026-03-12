Сквозные трещины в стенах. Расходящиеся плиты и перегородки. Ржавчина и плесень. Так ли вы представляете жилой дом, построенный в конце 80-х? В новом выпуске информационно-социальной программы "Это вам не Лондон" отправимся в бывшее общежитие по адресу Иманжусипа Кутпанова, 7, расположенное в старой части Астаны. Съемочная группа проекта узнает у жильцов, удалось ли им добиться включения здания в перечень для сноса? И покажет самые страшные части пятиэтажки изнутри, "без купюр". Только на BAQ.kz.