  Пятиэтажка на правом берегу Астаны покрылась сквозными трещинами

Пятиэтажка на правом берегу Астаны покрылась сквозными трещинами

Герои нового выпуска программы "Это вам не Лондон" показывают их внутри своих подъездов.

Фото: BAQ.kz

Сквозные трещины в стенах. Расходящиеся плиты и перегородки. Ржавчина и плесень. Так ли вы представляете жилой дом, построенный в конце 80-х? В новом выпуске информационно-социальной программы "Это вам не Лондон" отправимся в бывшее общежитие по адресу Иманжусипа Кутпанова, 7, расположенное в старой части Астаны. Съемочная группа проекта узнает у жильцов, удалось ли им добиться включения здания в перечень для сноса? И покажет самые страшные части пятиэтажки изнутри, "без купюр". Только на BAQ.kz

